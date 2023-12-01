Real Madrid Başantrenörü Chus Mateo, Fenerbahçe'ye karşı oynamanın kolay olmadığını söyledi

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko'ya 100-99 mağlup olan Real Madrid'de başantrenör Chus Mateo, sarı-lacivertli takıma karşı oynamanın kolay olmadığını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mateo, karşılaşmanın başa baş geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çok inanılmaz bir maçtı. Galibiyet için savaşan iki tane takım gördük sahada. Oyunu uzun süre biz domine ettik ancak son dakikalardaki kader atışlarıyla maç baş başa geldi. Çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum çünkü deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı oynamak kolay değil."

Önlerinde uzun bir sezon olduğunu vurgulayan Mateo, "Basketbol böyle bir şey, bazen şanslı siz olursunuz, kazanırsınız. Bazen de kaybedersiniz. 10 maçlık galibiyet serisinden sonraki ilk mağlubiyet oldu. Aynı şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Uzun bir sezon var önümüzde." değerlendirmesinde bulundu.