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Real Madrid, Arda Güler için yapılan tüm teklifleri reddedecek

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Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, 3-0 kazandıkları Leganes maçındaki etkileyici performansıyla kulüp yönetiminin dikkatini çekti. Carlo Ancelotti'nin de fikrini değiştiren Arda'nın oyunu, gelecek transfer tekliflerinin reddedilmesine neden oldu.

Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Leganes maçındaki etkileyici performansıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti. İspanyol devi, genç futbolcu için geleceğini belirleyecek kritik bir karar aldı.

FİKİRLER DEĞİŞTİ

Carlo Ancelotti, sezon boyunca Arda'ya az forma şansı verse de, son dönemde genç oyuncunun gelişimi hakkında olumlu düşüncelerini dile getirdi. İspanyol basınından Marca tarafından yayımlanan haberde, Ancelotti'nin Arda'nın olgunlaşan oyunuyla fikrini değiştirdiği ifade edildi. Haberde, "10 aylık aranın ardından Arda Güler, Ancelotti'nin takımdaki yerini yeniden değerlendirmesine neden oldu" ifadeleri de yer aldı

BÜTÜN TEKLİFLER REDDEDİLECEK

Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in yeteneklerinin farkında olduklarını ve genç oyuncunun bu sezon takım için önemli bir rol oynayacağını belirtti. Bu doğrultuda, Arda Güler için gelecek transfer tekliflerinin değerlendirilmemesi yönünde karar alındığı açıklandı.

Real Madrid, Arda Güler için yapılan tüm teklifleri reddedecek
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDelil Deniz:

Hergün arda hergün aynı sacmalıklar sıkılmadınz mıbu cocugu haber etmekten

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