Real Madrid Arda Güler'i 'Dokunulmaz' ilan etti

İspanyol devi Real Madrid, sezonun en formda isimlerinden biri olan Arda Güler'i kesinlikle bırakmak istemiyor. Fichajes'in haberine göre, Arsenal ve Newcastle United, 20 yaşındaki milli yıldızı transfer etmek için girişimlerde bulundu.

DOKUNULMAZ İLAN EDİLDİ

Ancak Xabi Alonso'nun "Dokunulmaz" olarak gördüğü Arda Güler için gelen teklifler Real Madrid yönetimi tarafından değerlendirmeye bile alınmadı.

"SATILIK DEĞİL" MESAJI

Real Madrid yönetimi, Arda Güler'in kulübün gelecek planlarının merkezinde yer aldığını ve satışının kesinlikle gündemde olmadığını belirtti. Kulüp kaynaklarına göre, genç futbolcu "takımın yapı taşı" olarak görülüyor ve transfer teklifleri doğrudan reddediliyor.

PARLAYAN PERFORMANS

Arda Güler, bu sezon Xabi Alonso yönetiminde 10 resmi maçta 3 gol ve 4 asist üreterek dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle Kylian Mbappe ile kurduğu uyum, İspanyol basınında sıkça övülüyor.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor. Kulüp, genç yıldızın değerinin kısa sürede çok daha yükseleceğine inanıyor.