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Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı
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La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca'yı 2-1 yendi. Mallorca, 11. dakikada öne geçti ama Real Madrid, 68. dakikada Kylian Mbappe ve 90+5'te Jacobo Ramon'un golleriyle galibiyeti elde etti. Bu sonuçla Real Madrid, puanını 78'e çıkardı. Milli futbolcu Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, sahasında Mallorca ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 2-1 kazandı.

SON SANİYEDE MAÇI KAZANDILAR

Mallorca, 11. dakikada Martin Valjent ile öne geçti. Real Madrid, bu gole 68. dakiakada Kylian Mbappe ile cevap verdi. Real Madrid, 90+5'te Jacobo Ramon'un attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid, 90+5'te 3 puanı kaptı

ARDA 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Real Madrid, 78 puana yükseldi. Mallorca, 47 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Sevilla deplasmanına gidecek. Mallorca, sahasında Getafe'yi konuk edecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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