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Real Madrid, 2024 FIFA Kıtalararası Kupası'nı Kazandı

Real Madrid, 2024 FIFA Kıtalararası Kupası'nı Kazandı
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Real Madrid, Meksika'nın Pachuca takımını 3-0 mağlup ederek 2024 FIFA Kıtalararası Kupası'nın sahibi oldu. Maçta Mbappe, Rodrygo ve Vinicius golleriyle takımını zafere taşıdı.

İspanyol ekibi Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek 2024 FIFA Kıtalararası Kupası'nın sahibi oldu.

FIFA Kıtalararası Kupa maçında Real Madrid ile Pachuca Katar'da bulunan Lusail Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 37. dakikada Madrid, Mbappe'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren İspanyol ekibi 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius'un penaltıdan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü.

Öte yandan milli oyuncu Arda GÜler, 88. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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