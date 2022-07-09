RB Leipzig'den herkesi şaşırtan hamle! Fenerbahçeli taraftarın Sörloth yorumuna cevap verdiler
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'nin transfer listesinde ilk sıralarda bulunan Alexander Sörloth için RB Leipzig, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Alman ekibi, sarı-lacivertli bir taraftarın, "Sörloth'u bize verin" mesajına, "Hayır" yanıtını verdi. Bu olay kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken, Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye transferinin suya düştüğünü belirten yorumlar yapıldı.
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin golcü transferinde ilk hedeflerinden olan Alexander Sörloth için RB Leipzig'den sürpriz bir paylaşım geldi.
"SÖRLOTH'U BİZE VERİN"
RB Leipzig yaptığı paylaşıma "Sörloth'u bize verin" yorumu yapan Fenerbahçe taraftarına, "Hayır" yanıtını verdi. Büyük ilgi çeken olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. RB Leipzig'in bu sürpriz çıkışı, Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmeyeceği şeklinde yorumlandı.