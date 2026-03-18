Rayo Vallecano, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Samsunspor ile karşılaşmak üzere antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Inigo Perez Soto yönetimindeki takım, Madrid Vallecas Stadı'nda yapılan idmanın son aşamasında taktik çalışmalarına odaklandı.

Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş müsabakasında yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İspanyol ekibin teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde Madrid Vallecas Stadı'nda yaptığı antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışan futbolcular, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Madrid Vallecas Stadı'nda oynanacak Rayo Vallecano-Samsunspor karşılaşması, yarın TSİ saat ile 23: 00'te başlayacak.

Kaynak: AA / Recep Bilek
