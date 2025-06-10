Rayan Cherki, Manchester City ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Rayan Cherki, Manchester City ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız futbolcu Rayan Cherki, Manchester City ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu, Lyon altyapısından yetişerek son sezonda 44 maça çıkıp 12 gol ve 20 asist gerçekleştirdi. Cherki, Manchester City gibi bir kulübe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Fransız futbolcu Rayan Cherki, İngiliz ekibi Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester City, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken son dönemde adından söz ettiren genç futbolcu Rayan Cherki'yi kadrosuna kattı. İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Cherki ile Haziran 2030'a kadar sürecek sözleşme imzalandı. Lyon altyapısından yetişen Cherki, Ekim 2019'da 16 yaşındayken profesyonel kariyerine imza atarken, A takımla 185 maça çıktı.

21 yaşındaki hücum oyuncusu, geride bırakılan 2024-2025 sezonunda 30'u Fransa Ligue 1 olmak üzere 44 karşılaşmada forma giydi ve 12 gol, 20 asistlik katkı sağladı.

Fransa Milli Takımı formasını ilk kez 5 gün önce UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya'ya karşı giyen Cherki, o müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Cherki: "Bu benim için gerçekleşen bir rüya"

Cherki, ABD'de düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Manchester City kadrosunda yer alacak. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra konuşan Cherki, kariyerinde bu dönüm noktasına ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi. Manchester City gibi bir kulübe katılmasının özel bir şey olduğunu belirten Fransız futbolcu, "Bu benim için gerçekleşen bir rüya. Bu seviyeye gelmek için hayatım boyunca yorulmadan çalıştım. Futbolu seviyorum, Pep (Guardiola) ve ekibinin rehberliğinde Manchester'da gelişmeyi dört gözle bekliyorum. Gerçekten inandığım bir proje olmasaydı Lyon'dan asla ayrılmazdım ve City'deki her şey bana oyunumu geliştirebileceğime ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olabileceğime inanmamı sağlıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Trump açık açık tehdit etti: Ayaklanma olursa devreye sokacağım
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı

Yasak aşkta kan aktı! Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Aksaray'da kaybolan genç, dağlık alanda darbedilmiş halde bulundu

Saatlerdir haber alınamayan genç, korkunç halde bulundu
İbrahim Hatipoğlu'ndan kaleci transferi açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız

Kaleci transferinde müjde: Devler Ligi'nde ilk maça onunla çıkacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Radar uygulaması işe yaradı mı? İşte Kurban Bayramı tatilinin bilançosu

Radar uygulaması işe yaradı mı?İşte bayram tatilinin bilançosu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktarı dudak uçuklattı

Türk vatandaşı tüm parayı komşuya kaptırdı! Miktar dudak uçuklatıyor
Kocaelispor'da Selçuk İnan, Galatasaray'dan eski öğrencisini istiyor

Galatasaray'dan Kocaeli'ye bir transfer daha
Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak gönderme

Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratan gönderme: Bizi farklı kılan bu
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı

Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.