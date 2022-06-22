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Ravil Tagir, Westerlo'da

Demirören Haber Ajansı - İbrahim Alioğlu - Spor
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Ravil Tagir, Westerlo'da

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, stoper Ravil Tagir'i Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı.

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, stoper Ravil Tagir'i Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı. 19 yaşındaki defans oyuncusu gelecek sezon Belçika'da forma giyecek.

Altınordu'dan iki sezon önce turuncu lacivertli takıma transfer olan Ravil, Başakşehir ile 14 lig, 5 kez de kupa maçına çıktı. 2025'e kadar Ravil Tagir ile sözleşmesi bulunan Başakşehir, genç oyuncuyu 2 yıllığına Wesretlo'ya kiraladı.


Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor

Başakşehir Belçika Spor Haberler

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