Ravil Tagir, Westerlo'da Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, stoper Ravil Tagir'i Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı. Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, stoper Ravil Tagir'i Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı. 19 yaşındaki defans oyuncusu gelecek sezon Belçika'da forma giyecek. Altınordu'dan iki sezon önce turuncu lacivertli takıma transfer olan Ravil, Başakşehir ile 14 lig, 5 kez de kupa maçına çıktı. 2025'e kadar Ravil Tagir ile sözleşmesi bulunan Başakşehir, genç oyuncuyu 2 yıllığına Wesretlo'ya kiraladı. Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Başakşehir Belçika Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Ravil Tagir, Westerlo'da - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.