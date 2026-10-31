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Raptors, NBA Kupası'nda Scottie Barnes'ın 41 sayısına rağmen Magic'e 121-114 yenildi

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NBA Kupası'nda Toronto Raptors, Scottie Barnes'ın 41 sayı, 5 asist ve 5 ribauntluk performansına rağmen Orlando Magic'e 121-114 yenildi. Magic'te Desmond Bane 28 sayıyla takımın en skoreri olurken Franz Wagner 26 sayı ve 11 asistle double-double yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) Kupası'nda Toronto Raptors, Scottie Barnes'ın 41 sayısına rağmen Orlando Magic'e 121-114 kaybetti.

Scotiabank Arena'da oynanan karşılaşmada Raptors'ta Barnes, 41 sayı, 5 asist ve 5 ribauntla maçın en skorer ismi oldu.

Jakob Poeltl 12 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaparken Immanuel Quickley 17 ve Collin Murray-Boyles 15 sayıyla maçı tamamladı.

Magic'te ise Desmond Bane, 28 sayıyla takımının en skoreri oldu. Franz Wagner de 26 sayı, 11 asistle "double-double" yaparak galibiyete katkıda bulundu.

Antetokounmpo'dan "triple-double"

Giannis Antetokounmpo'nun "triple-double" ile oynadığı karşılaşmada Miami Heat, Indiana Pacers'ı 145-125 yenerek NBA Kupası'na galibiyetle başladı.

Kaseya Center'da oynanan mücadelede Heat'in Yunan yıldızı Antetokounmpo, 31 sayı, 18 ribaunt ve 10 asistle oynadı.

Ev sahibi ekipte Bam Adebayo 27, Klay Thompson 25 ve Pelle Larsson ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

Pacers'ta ise Quenton Jackson 24, Andrew Nembhard 22, Pascal Siakam ve Jay Huff 13'er sayı kaydetti.

Kaynak: AA
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