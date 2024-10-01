Rapid Wien Teknik Direktörü Klauss: 'Başakşehir güçlü bir rakip'

Uefa Avrupa Konferans Ligi ilk hafta maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien, yarın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.30'da oynanacak karşılaşmayı İsveçli hakem Adam Ladeback yönetecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ile futbolculardan Matthias Seidl açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Robert Klauss, "Başakşehir'in çok güçlü bir rakip olduğunun farkındayız. İyi bir gününde Başakşehir'in çok başarılı olabileceğinin, birçok güçlü takıma karşı galip gelebileceğinin de farkındayız. Bunun için çok iyi hazırlandık. Yarın ki karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizim Avusturya Ligi'nden tanıdık olmadığımız birkaç farklı özelliği olan da bir takım Başakşehir. Takımı videolardan analiz ettik. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig maçlarından çok daha farklı bir atmosfer oluyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Kazanacağımıza inanıyoruz" yorumlarında bulundu.

'HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLANDIK'

Rakip ayırmadıklarını dile getiren Klauss, "Çok tutkulu ve taktiği olan bir takımız. Biz rakip ayırmıyoruz. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Zaten bunu yapamazsak takımda bir sorun olduğuna işaret eder. Biz antrenmanlarda ve toplantılarda zaten bütün bilgileri oyunculara verdik. Taktiğimiz belli. Her türlü senaryoya hazırlandık" şeklinde konuştu.

Trabzonspor maçından çok farklı bir atmosfer olacağını da ifade eden Robert Klauss, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"İki takımda topa sahip olmayı isteyen takımlar. Trabzon'dan çok farklı bir atmosfer olacak. Ben çok farklı bir paralellik göremiyorum."

MATTHIAS SEIDL: YARIN 3 PUAN İÇİN SAHADA OLACAĞIZ

Yarın için heyecanlı olduklarını ifade eden Rapid Wienli futbolcu Matthias Seidl, "Heyecanlıyız. Çok iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Yarın 3 puan için sahada olacağız. Pozisyon pozisyon izledik. Videolarla da takımı analiz ettik. Bu maç için kendimizi güveniyoruz" dedi.

Karşılaşmanın maç saati ile ilgili de açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki orta saha, "Aslında benim için erken saatteki bir maç daha uygun oluyor. Böylelikle ertesi güne ve maça hazırlanabiliyoruz. Rahat bir uyku alabiliyorum" diye konuştu.

Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss'un cezalı olması hakkında da açıklamada bulunan Seidl, bu durumun taktik anlamında pek bir şey değiştirmeyeceğini, oyuncular olarak da maça hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan Rapid Wien, Başakşehir maçının hazırlıklarını da tamamladı.