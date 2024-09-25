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Raphael Varane, futbolu bıraktı

Raphael Varane, futbolu bıraktı
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Eski Real Madrid ve Manchester United oyuncusu Raphael Varane, 31 yaşında futbolu bırakma kararı aldı. Diz sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Varane, yaz aylarında Manchester United'dan ayrıldı ve Serie A ekibi Como 1907'ye transfer olmuştu.

Sezon başında Como 1907'ye transfer olan Raphael Varane, futbolu bırakma kararı aldı. Diz sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Varane, yaz aylarında Manchester United'dan ayrılmıştı. 31 yaşındaki Fransız stoper, 28 Temmuz'da Serie A ekibi Como 1907'ye imza attı ancak sadece 1 kupa maçında 23 dakika forma giyebildi.

REAL MADRİD'DE OYNADI

Sakatlıkları ve ağrıları nedeniyle devam edemeyeceğini anlayan Varane, kariyerini noktaladı. Kariyerine Lens'te başlayan Varane, 2011'de Real Madrid'e transfer oldu ve buradaki 10 yılı boyunca birçok büyük başarı elde etti.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Fransız stoper, 2018 Dünya Kupası şampiyonluğu ile birlikte 4 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 İspanya La Liga, 3 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Uluslar Ligi, 1 İngiltere Federasyon Kupası, 1 İspanya Kral Kupası, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İngiltere Lig Kupası başarıları yaşadı.

Raphael Varane, futbolu bıraktı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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