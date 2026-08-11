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Rangers'ın Yıldızı Chermiti Sakatlandı

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Rangers'ın Tunus asıllı Portekizli santrforu Youssef Chermiti, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Galatasaray'la da adı anılan 22 yaşındaki oyuncunun durumu kulüp tarafından açıklandı.

İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın Tunus asıllı Portekizli santrforu Youssef Chermiti'nin ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Transferde adı Galatasaray'la da anılan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili İskoç kulübünden yapılan açıklamada, "Chermiti'nin pazar günü Hibernian ile oynanan maçın ardından gerçekleştirilen kontrollerinde ön çapraz bağ sakatlığı geçirdiği tespit edildi." denildi.

Açıklamada, "Youssef Chermiti, uzun süre sahalardan uzak kalacak. Bu süreçte Rangers'taki herkes onun yanında." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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