Fenerbahçe, Rangers karşılaşmanın 19. dakikasında Talisca'nın rakip ceza sahasına girmek üzereyken Jefte'nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Müsabakanın hakemi Espen Eskas ise kendisini aldatmaya yönelik hareketi yaptığı düşüncesiyle Brezilyalı yıldıza sarı kart gösterdi. Fenerbahçe cephesi ve taraftarlar, bu karara tepki gösterdi. Rangers Fenerbahçe maçı hakemi kim?

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Ibrox Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Rohit Saggi olacak.

Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.