RAMS Başakşehirli oyunculardan Galatasaray'a büyük jest

RAMS Başakşehirli oyunculardan Galatasaray'a büyük jest
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RAMS Başakşehirli oyunculardan Galatasaray'a büyük jest
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RAMS Başakşehir futbolcuları ve teknik heyeti, şampiyon olan Galatasaray'ı maç öncesi alkışladı.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında şampiyon Galatasaray ile Başakşehir, RAMS Park'ta karşılaştı.

BAŞAKŞEHİRLİ OYUNCULAR GALATASARAY'I ALKIŞLADI

Karşılaşmaya mücadele öncesi yaşanan jest damga vurdu: Müsabaka öncesinde Turuncu-lacivertliler, Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu alkışladı. Galatasaraylı futbolcular, seremoni öncesinde saha kenarında ikiye ayrılan Başakşehirli futbolcuların arasından geçerek sahaya çıktı. Bu esnada Başakşehirli futbolcular, rakibini şampiyonluğundan dolayı alkışladı.

GALATASARAYLI TARAFTARLARDAN DA ALKIŞ

RAMS Başakşehir'in bu jesti karşılığında Galatasaray taraftarı da Başakşehir camiasına karşılık verdi. Taraftarlar, takımlarını alkışlayan Turuncu-beyazlıları uzun süre ayakta alkışladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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