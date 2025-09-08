Haberler

RAMS Başakşehir, Yeni Teknik Direktörü Belirleyene Kadar Marco Pezzaiuoli ile Devam Edecek

Güncelleme:
RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolları ayırdıktan sonra, takımın başında Marco Pezzaiuoli'nin görev alacağını açıkladı. Yeni teknik direktör belirlenene kadar Pezzaiuoli, kulüp futbol planlama ve strateji direktörü olarak göreve devam edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
