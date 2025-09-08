RAMS Başakşehir, Yeni Teknik Direktörü Belirleyene Kadar Marco Pezzaiuoli ile Devam Edecek
RAMS Başakşehir, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolları ayırdıktan sonra, takımın başında Marco Pezzaiuoli'nin görev alacağını açıkladı. Yeni teknik direktör belirlenene kadar Pezzaiuoli, kulüp futbol planlama ve strateji direktörü olarak göreve devam edecek.
Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör belirlenene kadar Marco Pezzaiuoli'nin takımın başında görev alacağı aktarıldı.