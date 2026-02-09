RAMS Başakşehir yeni sezonun ilk transferini yaptı
Rams Başakşehir, Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir." denildi.
Trendyol Süper Lig takımlarından RAMS Başakşehir, 17 yaşındaki Gürcü sol bek Saba Kharebashvili'nin transfer edildiğini duyurdu.
RAMS BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir." denildi.
GELECEK VADEDEN İSİMLER ARASINDA GÖSTERİLİYOR
Saba Kharebashvili, genç yaşına rağmen Dinamo Tiflis formasıyla 58 resmi müsabakada mücadele etti. Gürcistan 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın da formasını terleten Kharebashvili, Gürcü futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösteriliyor.