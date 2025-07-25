RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu karşılaşması için PFK Cherno More ile yapacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İlk 11'de yer alan oyuncular rejenarasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular hazırlık karşılaşmaları oynadı.
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda PFK Cherno More ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Bulgaristan'daki müsabakada ilk 11 başlayan oyuncular rejenarasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer futbolcular iki grup halinde hazırlık karşılaşması oynadı.
Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla Cherno More maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor