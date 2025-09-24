RAMS Başakşehir, Tümosan Konyaspor Maçına Hazırlanıyor
Süper Lig'in yedinci haftasında Tümosan Konyaspor ile oynayacak olan RAMS Başakşehir, antrenmanlara başladı. Takım, hücum çalışmaları ile maç hazırlıklarını sürdürüyor.
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in yedinci haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Topla ısınmayla başlayan idman, hücum çalışmasıyla devam etti. Turnuva oyunu ile antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor