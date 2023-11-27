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RAMS Başakşehir-Pendikspor Maçında Yardımcı Hakem Sakatlandı

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Pendikspor arasında oynanan maçta yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı ve yerini dördüncü hakem Oğuzhan Çakır'a bıraktı.

RAMS Başakşehir- Pendikspor maçının yardımcı hakemi Cemil Tunç sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi. Sedyeyle kenara gelen Tunç, yerini 28. dakikada dördüncü hakem Oğuzhan Çakır'a bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Pendikspor, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında yardımcı hakem Cemil Tunç, sakatlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra sedyeyle kenara gelen Tunç, 28. dakikada görevini dördüncü hakem Oğuzhan Çakır'a devretti. Sakatlanan Tunç, dördüncü hakem olarak mücadeleye devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Oğuzhan Çakır Pendikspor Başakşehir Süper Lig Futbol Spor Haberler

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