RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u Kadrosuna Katıyor

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Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Beşiktaş'tan transfer ettiği 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna dahil etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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