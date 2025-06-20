RAMS Başakşehir, Onur Bulut'u Kadrosuna Katıyor
Trendyol Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, Beşiktaş'tan transfer ettiği 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Onur Bulut ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna dahil etti.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor