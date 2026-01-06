Haberler

Başakşehir, Devre Arası Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor

Başakşehir, Devre Arası Kampında Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde Antalya'daki kampında hazırlıklarına devam ediyor. Takım, günde iki antrenman yaparak ikinci yarıya hazırlanıyor.

SÜPER Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, devre arası kampında teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, ikinci sezon devre arası kampında Antalya'daki bir tesiste çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde günde 2 antrenman yapan Başakşehir futbolcuları, ilk antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Sahada kuvvet çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi. Başakşehir, akşam antrenmanında da taktik çalışması yapacak. Başakşehir'de Afrika kupasında ülke takımında forma giyen Olivier Kemen ile Christopher Operi antrenmanda yer almadı. RAMS Başakşehir FK, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
