RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı

RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Nuno Da Costa'yı 2 yıllığına transfer etti.

Başakşehir, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdürürken Nuno Da Costa transferini duyurdu. İstanbul ekibi, golcü oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

''AİLEMİZE HOŞ GELDİN''

Turuncu-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Kasımpaşa'da forma giyen Nuno Da Costa ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Nuno Da Costa'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

SEZON PERFORMANSI

Nuno Da Costa, geride bıraktığımız 2024-25 sezonunda Kasımpaşa formasıyla 29 maça çıkarken 13 gol atıp 4 de asist üretti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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