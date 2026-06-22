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RAMS Başakşehir, Michal Karbownik'i kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, Michal Karbownik'i kadrosuna kattı
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RAMS Başakşehir, transfer sezonunun ilk gününde Hertha Berlin'den Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

RAMS Başakşehir, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

RAMS Başakşehir, transfer sezonunun ilk gününde ilk transferini açıkladı. Turuncu-lacivertliler, son olarak Hertha Berlin'de forma giyen 25 yaşındaki Polonyalı sol bek Michal Karbownik ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Hertha BSC'de forma giyen Polonyalı Michal Karbownik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Karbownik'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hertha Berlin forması ile 79 maça çıkan Michal Karbownik, bu maçlarda 6 asist yaptı. Karbownik, Polonya Milli Takımı formasını ise 4 kez giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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