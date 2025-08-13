RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo'yu Kiraladı

RAMS Başakşehir, 22 yaşındaki Portekizli futbolcu Matchoi Djalo'nun sezon sonun dek Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock'a kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, sezon sonuna kadar kiralık olarak Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Djalo için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL