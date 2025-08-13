RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo'yu Kiraladı

RAMS Başakşehir, Matchoi Djalo'yu Kiraladı
Güncelleme:
Başakşehir, 22 yaşındaki Portekizli futbolcu Matchoi Djalo'nun sezon sonuna kadar Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock'a kiralandığını açıkladı.

Konuyla ilgili turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Matchoi Djalo, sezon sonuna kadar kiralık olarak Polonya Ligi ekiplerinden Wisla Plock forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Djalo için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
