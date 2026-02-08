RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. RAMS Başakşehir'in ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir, Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.
3 GOL VE KAZANAN RAMS BAŞAKŞEHİR
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Eyüpspor'un tek golü 90+3. dakikada Umut Bozok ile geldi.
YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI
Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükselterek 33 puana yükseldi. Eyüpspor, 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.