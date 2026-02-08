Haberler

RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında RAMS Başakşehir, Eyüpspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. RAMS Başakşehir'in ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça çıktı.

  • RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Eyüpspor'u 2-1 yendi.
  • RAMS Başakşehir'in ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça çıktı ve puanı 33 oldu.
  • RAMS Başakşehir'in bir sonraki lig maçı Beşiktaş ile olacak.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında ikas Eyüpspor ile RAMS Başakşehir, Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 2-1'lik skorla kazandı.

3 GOL VE KAZANAN RAMS BAŞAKŞEHİR

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ve 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti. Eyüpspor'un tek golü 90+3. dakikada Umut Bozok ile geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Nuri Şahin'in ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça yükselterek 33 puana yükseldi. Eyüpspor, 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Eyüpspor, Galatasaray deplasmanına gidecek.

