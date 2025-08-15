RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'nde play-off rakibi belli oldu

RAMS Başakşehir, Konferans Ligi Play-Off turunda Universitatea Craiova ile karşı karşıya gelecek. Play-off turu karşılaşmaları 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile eşleşti.

YENİLMESİNE RAĞMEN TURLADI

Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.

MAÇLAR 21 VE 28 AĞUSTOS'TA

İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmaları 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

