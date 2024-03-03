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RAMS Başakşehir ile Samsunspor Arasında Golsüz Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Samsunspor arasındaki maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mouandilmadji'nin kırmızı kart görmesiyle Samsunspor 10 kişi kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Samsunspor, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Zeki Yavru, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri geldi.

14. dakikada savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek'in ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada VAR'dan gelen uyarının ardından hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, 32. dakikada Mouandilmadji'nin orta sahada Kemen'e yaptığı faulü tekrar izledi ve Mouandilmadji'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Kemen, Aleksic, Davidson, Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Serdar Gürler, Keny, Abeid, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Ömer Ali Şahiner, Berkay Aydoğmuş, Josef

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Raman, Mouandilmadji

Yedekler: Muammer Yıldırım, Alim Öztürk, Fofana, Soner Aydoğdu, Bola, Yunus Emre Çift, Muhammed Gümüşkaya, Mustafa Tan, Muja, Ercan Kara

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Kırmızı kart: Mouandilmadji (dk. 34) (Samsunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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