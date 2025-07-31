RAMS Başakşehir ile Cherno More Maçı için Kadrolar Belirlendi

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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, Bulgaristan temsilcisi Cherno More ile karşılaşacak. Maçta görev alacak hakemler ve takım kadroları açıklandı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir ile Bulgaristan temsilcisi Cherno More arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Viktor Kopiievskyi, Semen Shlonchak, Vitalii Skoblia (Ukrayna)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ousseynou Ba, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa

Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Stefanov, Drobarov, Panov, Panayotov, David Teles, Weslen, Lazarov, Sidney

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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