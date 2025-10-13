Haberler

RAMS Başakşehir, Güven Atalay ile 3 Yıllık Profesyonel Sözleşme İmzaladı

RAMS Başakşehir, altyapısında forma giyen 16 yaşındaki kanat oyuncusu Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp, sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, oyuncuya başarılar diledi.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, altyapı oyuncularımızdan Güven Atalay ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin kulübümüz ve oyuncumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Güven'e başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

