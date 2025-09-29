RAMS Başakşehir, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in sekizinci haftasında Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.