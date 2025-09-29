RAMS Başakşehir, Göztepe Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
RAMS Başakşehir, Süper Lig'in sekizinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. İdman, ısınma, rondo çalışması ve çift kale maç ile sona erdi.
Topla ısınmayla başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın yapacağı idmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor