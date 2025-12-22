RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi gole boğdu

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında RAMS Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 5-1 kazandı.

RAMS BAŞAKŞEHİR RAKİBİNE GOL OLDU YAĞDI

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Eldor Shomurodov, 29. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 53. dakikada Arda Kızıldağ kendi kalesine, 68. dakikada Umut Güneş ve 84. dakikada Ivan Brnic kaydetti. Gaziantep FK'nin tek golü 26. dakikada Drissa Camara'dan geldi. Konuk ekipte Kevin Rodrigues, 77. dakikada kırmızı kart gördü.

İSTİFADAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

İstifa etmesinden 3 gün sonra takımın başına yeniden geçen Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'si 23 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Nuri Şahin'in öğrencileri de 23 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Gaziantep FK, lider Galatasaray'a konuk olacak.