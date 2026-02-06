RAMS Başakşehir FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı
RAMS Başakşehir FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık anlaşma sağlamıştır. Kulüp, oyuncuya hoş geldin diyerek başarılar diledi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Galatasaray Spor Kulübü'nde forma giyen Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Kazımcan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor