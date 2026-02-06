RAMS Başakşehir FK, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş'ı kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir FK, Galatasaray'da forma giyen Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Galatasaray Spor Kulübü'nde forma giyen Kazımcan Karataş ile 2025-2026 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Kazımcan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."