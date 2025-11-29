Haberler

RAMS Başakşehir FK: 1-3

Güncelleme:
KASIMPAŞA, Süper Lig'in 14'üncü haftasında sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Gökhan Barcın yaptı.

Karşılaşmaya Kasımpaşa, "Gionniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai, Frimpong, Ben Ouanes, Baldrsson, Cafu, Gueye, Fall" 11'i ile çıkarken RAMS Başakşehir FK ise, " Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke" ile sahada yer aldı.

7'nci dakikada Kasımpaşa Cafu ile gole yaklaştı. Cafu'nun Cafu'nun ceza sahasının dışından yaptığı vuruşunda kaleci Muhammed topu kornere gönderdi. 26'ncı dakikada RAMS Başakşehir FK, Fayzullayev'in golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahasının dışında Fayzullayev'in kullandığı serbest vuruşta barajın üzerinden geçen top kalecinin sağından ağlarla gitti: 0-1.Başakşahir FK 2'nci gole 32'nci dakikada yaklaştı. Harit arka direkte topla buluştu. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşuyla topu üstten dışarıya gönderen Harit'in pozisyonunda hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 41'inci dakikada kaleci Muhammed'in uzun pasında topla buluşan Fayzullayev, kalecinin üstünden topu aşırtarak yaptığı vuruşunda boş kaleye giden topu Szalai çizgiden çıkardı. 43'üncü dakikada ise Kasımpaşa etkili geldi. Ben Ouanes ceza sahası sağ çaprazından topu içeriye çevirdi. Baldursson'un vuruşunda Onur Bulut topu son anda çıkardı. 45+4'te RAMS Başakşehir FK farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazda topu önüne alan Harit'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. Karşılaşmanın ilk yarısı RAMS Başakşehir FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısının başında oyun sık sık durdu. 75'inci dakikada Selke, Arous'a yaptığı faulün ardından gördüğü ikinci sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı. 79'uncu dakikada Kasımpaşa gol buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde topa iyi yükselen Arous, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-2. 85'inci dakikada hakem Karaoğlan VAR'a gitti. Jerome Opoku'nun ceza sahasında girdiği mücadelede topa elle müdahale olup olmadığını inceleyen hakem bir müdahalenin olmadığını tespit etti. 90+7'de Eldor Shomurodov takımının 3'üncü golünü attı. Crespo'dan orta sahada aldığı topla birlikte çıkan Shomurodov ceza sahasının önünden kaleye vuruşunda takımının 3'üncü golünü attı: 1-3. Mücadele konuk ekip RAMS Başakşehir FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
