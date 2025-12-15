Haberler

RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç ile veda

RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç ile veda
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in iddialı takımlarından RAMS Başakşehir'in, sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden sağ kanat oyuncusu Deniz Türüç ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.

  • RAMS Başakşehir, sağ kanat oyuncusu Deniz Türüç ile yollarını ayırdı.
  • Deniz Türüç'ün sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.
  • Deniz Türüç bu sezon RAMS Başakşehir ile 17 maça çıktı ve 1 gol, 1 asist yaptı.

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan RAMS Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

DENİZ TÜRÜÇ İLE YOLLAR AYRILDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre; RAMS Başakşehir, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Deniz Türüç ile yollarını ayırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

KADROYA ALINMADI

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Deniz Türüç'ün kadroda olmamasını teknik bir karar olarak açıklayarak, "Deniz'in kadroda olmaması teknik karar. Bugün Deniz'in aramızda olmaması benim kararımdı" ifadelerini kullanmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 17 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Anderson Talisca alev alev yanıyor

Bu adamı kim durduracak?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan Abdullah Uçmak'tan şaşırtan talep

İbrahim Tatlıses'in hayatını karartan isimden şaşırtan talep
DEM sıralarını ayağa kaldıran sözler: Masaya vura vura 'Öcalan şerefsizdir' dedi

Masaya vura vura "Öcalan şerefsizdir" dedi, DEM sıraları ayaklandı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Mücahit Birinci'den bomba tepki: Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?

"Bunları mı seyredeceğiz haber mi dinleyeceğiz?"
ABD'de başladı, tüm dünyaya yayılacak! Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!

Artık yabancılarla konuşurken dil bilmek şart değil!
Ünlü şarkıcı Reynmen'e şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor

Ünlü şarkıcıya şoke eden tepki: Gecemiz renklenmiyor
Burak Özçivit'ten rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı

Ünlü oyuncudan rekor anlaşma! Kazandığı para dudak uçuklattı
Öz kızı, babasını canlı yayında ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı

Öz kızı, babasını ifşa etti: İstismar edip parçalara ayırdı
Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti

Ayşe Ekiz üzücü haberi duyurdu: Genç oyuncu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel'in 'Cemevi, Cümbüş evi' iddiasına ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küplere bindiren "Cümbüş evi" iddiası
title