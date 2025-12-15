RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç ile veda
Süper Lig'in iddialı takımlarından RAMS Başakşehir'in, sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden sağ kanat oyuncusu Deniz Türüç ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.
Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden biri olan RAMS Başakşehir'de sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.
DENİZ TÜRÜÇ İLE YOLLAR AYRILDI
Ertan Süzgün'ün haberine göre; RAMS Başakşehir, 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Deniz Türüç ile yollarını ayırdı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
KADROYA ALINMADI
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada Deniz Türüç'ün kadroda olmamasını teknik bir karar olarak açıklayarak, "Deniz'in kadroda olmaması teknik karar. Bugün Deniz'in aramızda olmaması benim kararımdı" ifadelerini kullanmıştı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımıyla 17 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız ismin sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor.