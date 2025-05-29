RAMS Başakşehir'de Barbekü Partisi ve Sözleşme İmza Töreni

RAMS Başakşehir'de Barbekü Partisi ve Sözleşme İmza Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, teknik direktör Çağdaş Atan'ın sözleşmesinin yenilenmesi dolayısıyla düzenlenen barbekü partisinde bir araya geldi. Etkinlikte, sözleşmeleri sona eren futbolculara plaket verildi.

RAMS Başakşehir'de barbekü partisi düzenlendi.

Turuncu-lacivertliler, teknik direktör Çağdaş Atan'ın sözleşmesinin yenilenmesi dolayısıyla gerçekleştirilen imza töreninin ardından yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen etkinliğe başkan Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve basın mensupları katıldı.

Organizasyonda sözleşmeleri sona eren Lucas Lima ve Patryk Szysz ile Katar'ın Al-Duhail takımına transfer olması beklenen Krzysztof Piatek'e plaket takdim edildi.

Başkan Gümüşdağ ve teknik direktör Atan, 3 futbolcuya da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü

Dehşet gecesi! Ortalık savaş alanına döndü, 3 kuzen öldü
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Luka Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu

Modric'in Arda Güler için söylediği sözler İspanya'ya damga vurdu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkıyor

Yeni düzenleme cezaları katladı! Bu suçu işleyen şimdi yandı
İstanbul'u dolu ve yağmur vurdu! Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

Bu görüntüler az önce İstanbul'da çekildi
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.