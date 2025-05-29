RAMS Başakşehir'de Barbekü Partisi ve Sözleşme İmza Töreni

RAMS Başakşehir'de barbekü partisi düzenlendi.

Turuncu-lacivertliler, teknik direktör Çağdaş Atan'ın sözleşmesinin yenilenmesi dolayısıyla gerçekleştirilen imza töreninin ardından yemek organizasyonunda bir araya geldi.

Kulüp tesislerinde düzenlenen etkinliğe başkan Göksel Gümüşdağ ile yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, futbolcular ve basın mensupları katıldı.

Organizasyonda sözleşmeleri sona eren Lucas Lima ve Patryk Szysz ile Katar'ın Al-Duhail takımına transfer olması beklenen Krzysztof Piatek'e plaket takdim edildi.

Başkan Gümüşdağ ve teknik direktör Atan, 3 futbolcuya da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.