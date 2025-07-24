RAMS Başakşehir, Cherno More Varna ile Golsüz Beraberlik Yaşadı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Bulgaristan ekibi Cherno More Varna ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi ve her iki takım da önemli fırsatlar yakaladı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Bulgaristan ekibi Cherno More Varna ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada savunmanın hatalı pasında araya giren Brnic'in ceza yayının sağından gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.

12. dakikada Yusuf'un ara pasında ceza sahası içi sağından Ömer Ali'nin içeriye çevirdiği topa Onur'un şutunda kaleci gole izin vermedi.

Stat: Ludogorets Arena

Hakemler: Luka Bilbija, Damir Lazic, Marko Peric

Cherno More Varna: Iliev, Donchev, Atanasov, Drobarov, Panov, Panayotov, David Teles, Weslen, Chandarov, Zlatev, Sifney

Yedekler: Manasiev, Tomov, Dani Martin, Kostadinov, Dimitrov Tonev, Rodrigues Bandaro, Joao Pedro, Georgi Antoanov Lazarov, Phellipe Cardoso Araujo, Rosen Stefanov, Martin Milushev

Teknik Direktör: Ilian Iliev

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Crespo, Berat, Ömer Ali, Yusuf, Brnic, da Costa

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Yağız Dilek, Festy Ebosele, Onur Ergün, Olivier Kemen, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Davie Selke, Eldor Shomurodov

Teknik Direktör: Çağdaş Atan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Amerikan güreşinin efsanesi Hulk Hogan, 71 yaşında hayatını kaybetti

Amerikan güreşinin efsanesi, 71 yaşında hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.