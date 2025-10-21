RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler bugün Rize'ye hareket edecek ve yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.