RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, ısınma ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in üçüncü hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Taktik çalışmasıyla antrenman sona erdi.

Turuncu-lacivertliler bugün Rize'ye hareket edecek ve yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

