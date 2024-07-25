RAMS Başakşehir, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı

RAMS Başakşehir, San Marino ekibi La Fiorita maçıyla birlikte kulüp tarihinde Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda RAMS Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda San Marino temsilcisi La Fiorita ile mücadele etti. Turuncu-lacivertliler sahadan 6-1'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş için önemli bir avantaj elde etti.

Başakşehir bu sonuçla kulüp rekoru kırdı ve Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini aldı.

Turuncu-lacivertliler daha önce 8 Eylül 2022 tarihinde UEFA Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoçya temsilcisi Hearts'ı deplasmanda 4-0 mağlup etmişti. - İSTANBUL