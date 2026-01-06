Haberler

RAMS Başakşehir günü çift idmanla tamamladı

RAMS Başakşehir günü çift idmanla tamamladı
Güncelleme:
RAMS Başakşehir, devre arası kamp programı kapsamında Antalya'da çeşitli idmanlar gerçekleştiriyor. Sabah yapılan ısınma çalışmalarının ardından hücum çalışması ile idman tamamlanırken, akşam havuzda antrenman yapıldı.

RAMS Başakşehir, devre arasında kamp programı için gittiği Antalya'da çalışmalarına devam etti. Sabah topla ısınmayla başlayan idman, hücum çalışmasıyla sona erdi. Akşam ise havuzda yaptığı antrenmanla günü sonlandırdı.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.

