RAMS Başakşehir günü çift idmanla tamamladı

RAMS Başakşehir, devre arasında kamp programı için gittiği Antalya'da çalışmalarına devam etti. Sabah topla ısınmayla başlayan idman, hücum çalışmasıyla sona erdi. Akşam ise havuzda yaptığı antrenmanla günü sonlandırdı.

Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.