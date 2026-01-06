RAMS Başakşehir günü çift idmanla tamamladı
RAMS Başakşehir, devre arası kamp programı kapsamında Antalya'da çeşitli idmanlar gerçekleştiriyor. Sabah yapılan ısınma çalışmalarının ardından hücum çalışması ile idman tamamlanırken, akşam havuzda antrenman yapıldı.
Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanlarla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor