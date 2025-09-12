RAMS Başakşehir, Amine Harit'i Kiraladı
RAMS Başakşehir, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından Faslı oyuncu Amine Harit'i satın alma opsiyonuyla bir yıl kiraladığını açıkladı. Harit, geçtiğimiz sezon 13 maçta 2 gol attı.
Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralandığı bildirildi.
Amine Harit, geçen sezon Olimpik Marsilya formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.