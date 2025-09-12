Haberler

RAMS Başakşehir, Amine Harit'i Kiraladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından Faslı oyuncu Amine Harit'i satın alma opsiyonuyla bir yıl kiraladığını açıkladı. Harit, geçtiğimiz sezon 13 maçta 2 gol attı.

RAMS Başakşehir, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından Faslı oyuncu Amine Harit'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla bir yıl kiralandığı bildirildi.

Amine Harit, geçen sezon Olimpik Marsilya formasıyla çıktığı 13 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Ameliyathanede skandal: Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı

Hemşire ile ilişkiye giren doktor, meslektaşına yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.