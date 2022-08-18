Ramil Guliyev üst üste dördüncü kez finalde
Münih'te düzenlenen 25'inci Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 200 metre yarı finalinde son şampiyon Ramil Guliyev, 20.44 ile serisinde ikinci olarak adını finale yazdırdı.
Münih'te düzenlenen 25'inci Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 200 metre yarı finalinde son şampiyon Ramil Guliyev, 20.44 ile serisinde ikinci olarak adını finale yazdırdı.Son 60 metreye dördüncü sırada giren Guliyev, iki rakibini geçerek final vizesini kaptı. Bu sonuçla Guliyev, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda üst üste dördüncü kez 200 metre finalinde mücadele edecek. Final mücadelesi yarın Münih'te gerçekleştirilecek.- Ankara
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor