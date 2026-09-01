Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'dan tarihi başarı: Dünya ikinciliği

Milli bisikletçi Ramazan Yılmaz, UCI Pist Bisikleti Dayanıklılık Dünya Sıralaması'nda 3 bin 976 puanla dünya ikinciliğine yükseldi. 21 yaşındaki sporcu, bu derecesiyle 14-18 Ekim 2026 tarihlerinde Çin'in Şanghay kentinde düzenlenecek UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Pist Bisikleti Milli Takımı sporcusu Ramazan Yılmaz, açıklanan dünya sıralamasında bir basamak yükselerek Türk bisikleti adına önemli bir başarıya imza attı. Sıralamanın ilk basamağında 5 bin 171 puanla Alman bisikletçi Moritz Augenstein yer alırken, Yılmaz ilk 10 içerisindeki en genç iki sporcudan biri oldu.

Şanghay'daki Dünya Şampiyonası, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren ilk organizasyon olma özelliği taşırken, Yılmaz burada Türkiye adına mücadele edecek.

Emin Müftüoğlu: "Türk bisikleti tarihinde yeni bir sayfa açıldı"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Ramazan Yılmaz'ın dünya sıralamasında ikinciliğe yükselmesinin Türk bisikleti açısından tarihi bir gelişme olduğunu belirtti. Müftüoğlu, "Ramazan Yılmaz'ın henüz 21 yaşında dünya sıralamasında ikinciliğe yükselmesi ve Dünya Şampiyonası'na doğrudan katılma hakkı kazanması, Türk bisikleti açısından tarihi nitelikte bir gelişmedir. Bu başarıyla Türk pist bisikleti tarihinde yeni bir sayfa açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın başarısının planlı çalışmaların ve sporcu gelişimine yönelik projelerin sonucu olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, milli sporcunun elde ettiği derecenin genç sporculara da ilham vereceğini ifade etti.

Avrupa kürsüsünden dünya ikinciliğine

Ramazan Yılmaz, 2026 sezonunda omnium branşında 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde etti. Sezon boyunca katıldığı uluslararası yarışlarda topladığı UCI puanlarıyla yükselişini sürdüren milli bisikletçi, son olarak dünya sıralamasında ikinciliğe ulaştı.

Yılmaz'ın Şanghay'daki Dünya Şampiyonası'nda elde edeceği sonuçlar, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları yolunda Türkiye'nin puan hedefi açısından önem taşıyacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı