Rally Bodrum Start Seremonisi Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilecek Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan "Rally Bodrum" öncesi start seremonisi yapıldı.

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen şampiyonada heyecan, Bodrum'da yarın başlayacak.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda, aralarında şampiyon pilotların da olduğu sporcular, start seremonisine katıldı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'in de arasında olduğu protokol üyeleri seremonide yer aldı.

Meydandan tek tek çıkış yapan araçlar, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Türkiye'nin en hızlı pilotlarının yarışacağı şampiyonada sporcular, Bodrum ve Milas bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca mücadele edecek.

Şampiyona, 19 Nisan Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.