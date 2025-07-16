Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı

Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
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Rakiplerine acıması olmayan Neymar şimdi de oğluna acımadı
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Brezilya'da Santos FC forması giyen Neymar, oğluyla birlikte sahaya indi. Neymar'ın oğluyla yaptığı antrenmanda oğluna karşı olan hırsı ve mücadelesi dikkat çekti.

Brezilya Serie A ekibi Santos FC forması giyen Neymar, yeşil sahalarda rakiplerine yaşattığı zorlu anlardan sonra bu kez oğluyla birlikte sahalara indi.

OĞLUNA ZORLU ANLAR YAŞATTI

Neymar, kulübünün antrenman tesislerinde oğlu Davi Lucca ile birlikte futbol oynadı. Brezilyalı yıldızın oğluyla yaptığı antrenmandaki hırsı ve mücadelesi dikkat çekti. Oğluna karşı birçok başarılı çalım denemesi yapan yıldız oyuncu, kameralar karşısında mutluluğunu gizlemedi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Neymar'ın Davi Lucca'yla yaptığı antrenman renkli görüntülere sahne oldu. Bu anlar sosyal medyada çok sayıda paylaşılırken hayranları Neymar'ın kalitesine övgülerde bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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