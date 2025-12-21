Haberler

Rakip takım oyuncuları, ünlü teknik adam Lampard'ı saha içinde kovaladı

Rakip takım oyuncuları, ünlü teknik adam Lampard'ı saha içinde kovaladı
Güncelleme:
İngiltere Championship'in 22. haftasındaki mücadelede Southampton futbolcuları, Coventry Teknik Direktörü Frank Lampard'ı maç sonunda kovalamaya kalktı. Bu eylem sonrası, iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

  • Southampton oyuncuları, Coventry City teknik direktörü Frank Lampard'ı maç sonunda saha içinde kovaladı.
  • Frank Lampard, maç sonunda taraftarlarını kutladığı için Southampton oyuncularının tepkisini çekti.
  • İki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir kavga yaşandı.

İngiltere Championship'in 22. haftasında Southampton ile Frank Lampard yönetimindeki Coventry City karşı karşıya geldi.

10 KİŞİYLE BERABERE KALDI

Coventry City, 47. dakikada 10 kişi kaldığı müsabakada 1-1'lik skorla sahadan ayrılmayı başardı.Maçın bitiş düdüğünün ardından Coventry City teknik direktörü Frank Lampard, taraftarlarına doğru dönerek alınan sonucu kutladı.

RAKİP OYUNCULAR LAMPARD'I KOVALADI

Lampard'ın bu sevinci ve tepkileri nedeniyle bazı Southampton oyuncuları İngiliz teknik adama tepki göstererek Lampard'ın üstüne yürüdü ve genç teknik adamı kovaladı. Bu eylemin ardından iki takım oyuncuları arasında saha içerisinde tansiyon artarken, kısa süreli bir kavga yaşandı.

''BU BENİM HAKKIM!''

Lampard, maçın ardından çıkan olaylarla ilgili konuşarak,"Sorun değil, bir oyuncunun kendi taraftarlarının önünde takımını savunmasını anlıyorum, ancak günümüzde taraftarların son 10 dakikada size her şeyi söyleyebildiği ve duygularınız yüksekken sahaya çıkmanıza izin verilmediği bir durum var. Ben böyleyim, duygularımı açıkça gösteririm, şimdi biraz daha sakinim. Ve kullandığım dil için özür dilerim, belki onların tribünü de kullandıkları dil için özür diler. Bu olayı tamamen unuttum, biraz sinirlendim. Bazen 99 dakika boyunca sabredip oyuncuların yaptıklarını izlersin, biz de onlarla birlikte maçı yaşadık. Sahaya girdim ve sevindim, bu benim hakkım! Geriye dönüp bunu düşünebilirim ama dediğim gibi, taraftarlar bir şeyler söyleyebilir ama sahada savaşan biziz.'' yorumlarında bulundu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

