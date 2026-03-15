"Rakibini asla küçümseme" dedirten olay

ABD'de düzenlenen Los Angeles Maratonu'nda bir sporcu, yarışı kazandığını düşünerek bitiş çizgisine yaklaşırken hızını düşürdü. Ancak arkasından hızla gelen rakibi, sporcu fark etmeyince son anda geçti ve yarışı kazandı.

ABD'de düzenlenen Los Angeles Maratonu'nda bitiş çizgisine saniyeler kala yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu. Yarışı kazandığını düşünen bir sporcu, bitiş çizgisine yaklaşırken hızını düşürünce büyük bir sürpriz yaşadı.

KAZANDIĞINI SANIP YAVAŞLADI

Bitiş çizgisine çok az bir mesafe kala yarışı kazandığını düşünen sporcu temposunu düşürerek çizgiye doğru yürür gibi ilerlemeye başladı. Ancak arkasından gelen rakibini fark etmeyen sporcu, son anda geçildi.

ZAFER ELİNDEN KAYDI

Hızını kesmeden gelen rakibi bitiş çizgisini önce geçerek yarışı kazandı. Kazandığını sanan sporcu ise bir anda ikinci sıraya geriledi. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Savaşta 16. gün! İran 'Netanyahu öldürülecek' dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'ın sözleri gündem yarattı
Her şey 1 dakikada oldu! 75 milyon liralık dev soygun kamerada

1 dakikada 75 milyon liralık soygun
Barış Alper galibiyetin tadını annesiyle beraber çıkardı

Binlerce etkileşim alan görüntü
Ester'in Mbappe için söyledikleri olay oldu

Ester'in Mbappe için söyledikleri tartışma yarattı!
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı

Savaşın seyrini değiştiren silah
Her şey 1 dakikada oldu! 75 milyon liralık dev soygun kamerada

1 dakikada 75 milyon liralık soygun
Daire alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu: Kedilerimizi alıp hemen çıktık

Bina alev alev yandı, ünlü oyuncu son anda kurtuldu
Trump'a babalık davası açan Necla Özmen'in hayatı dram çıktı

"Trump benim babam" diyen Necla Özmen'in hayatı dram çıktı