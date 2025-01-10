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Rakibine tüküren futbolcu unutamayacağı bir ceza aldı

Rakibine tüküren futbolcu unutamayacağı bir ceza aldı
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Norwich City'nin golcü oyuncusu Borja Sainz, rakibine tükürdüğü için İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 maç men ve 12 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

İngiltere Championship takımı Norwich City'nin golcü oyuncusu Borja Sainz, rakibine tükürdüğü için 6 maç men cezası aldı.

Norwich City'nin geçtiğimiz aralık ayında 2-1 yenildiği Sunderland maçının 74. dakikasında rakibi Chris Mepham'a tüküren Borja Sainz, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 6 maç men ve 12 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.

"ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

Sainz verilen cezanın ardından yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ve tüm sorumluluğu aldığını belirterek, "Rakibime tükürmek benim karakterime hiç uymuyor ve o anki tepkim kabul edilemezdi. Davranışlarım için Chris Mepham'dan özür dilemek istiyorum. Ayrıca takım arkadaşlarımdan, teknik kadromuzdan ve taraftarlarımızdan özür diliyorum" sözleriyle pişmanlığını dile getirdi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Oyuncu, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu belirtti ve davranışları için rakibi Chris Mepham'dan ve takımından özür diledi. Sainz, geçen sezon Giresunspor forması giymiş ve bu sezon Championship'teki gol krallığı yarışında 15 golle ilk sırada yer alıyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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