Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Young Boys'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. İlk maçı da 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından Devler Ligi'ne veda etti. İkinci müsabakada rakip oyuncuya tekme atarak kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA'dan dev bir ceza gelebilir.

MUSLERA'YA AĞIR FATURA

Young Boys karşısında rakibi Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak.

3-5 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR

UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.