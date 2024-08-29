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Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a 1-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Maçın son anlarında gol sevinci yaşayan rakibine tekme atan Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'ya UEFA'dan ağır bir ceza gelebilir. UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Muslera'nın fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle 3 ile 5 maç arası ceza alabileceği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Young Boys'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. İlk maçı da 3-2 kaybeden sarı-kırmızılı ekip bu sonucun ardından Devler Ligi'ne veda etti. İkinci müsabakada rakip oyuncuya tekme atarak kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya UEFA'dan dev bir ceza gelebilir.

MUSLERA'YA AĞIR FATURA

Young Boys karşısında rakibi Virginius'a tekme attığı için direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Muslera'nın cezası, hakemin raporuna göre netlik kazanacak.

3-5 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR

UEFA Disiplin Kurulu tarafından görülecek davada, Uruguaylı file bekçisinin fiilinin top oyunda olmadığı süreçte gerçekleşmesi nedeniyle, UEFA Disiplin Talimatı'nın, "Oyuncuların ve görevlilerin kötü davranışları" başlıklı 15. maddesine göre yargılanacağı, bunun da 3 ile 5 maç arasında öngörüldüğü vurgulandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (9)

Taşkın Keskin:

Avrupa kupa maçlarında Türk hakem koyulmazsa olacağı buydu.

56
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Orhan Karakisla:

aklı başına gelsin biraz

51
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Sinan Bulduk:

Az bile..İlk maçta yedikleriyle eledi gs’yi..

30
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Melih Bayrak:

zaten musleranin veya gsnin cokta umrunda idi.muslera sezon sonu ya kaleci antrenörü olarak kalır yada futbolu bırakır ülkesine döner

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İSMAİL ÖZDEMİR:

taraflı tarafsız herkes tarafından sevilen muslera kendi imajına gölge düşürdü.

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6
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pusatalfa:

Hani ağır ceza ne zaman verildi. Ayıp değil mi bu haberi yapmak

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pusatalfa:

Bu haberin yazarı fenerli galiba

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