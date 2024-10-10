Rakibine "Jackie Chan" diye seslendi, hayatının şokunu yaşadı

İtalyan futbolcu Marco Curto, Güney Koreli rakibine "Jackie Chan" diye hitap ettiği için FIFA tarafından 10 maçlık men cezası verildiği bildirildi.

10 MAÇ CEZA ALDI

FIFA, İtalyan futbolcu Marco Curto'ya Güney Koreli rakibi Hwang Hee Chan'a maç sırasında "Jackie Chan" demesi nedeniyle ırkçılık suçuyla ceza verdi. Güney Koreli futbolcuya yönelik ırkçı ifadeler kullandığı tespit edilen İtalyan savunmacı, 10 maç men cezası aldı.