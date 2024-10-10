Rakibine "Jackie Chan" diye seslendi, hayatının şokunu yaşadı
Güney Koreli futbolcu Hwang Hee-chan'a "Jackie Chan" diye seslenen İtalyan futbolcu Marco Curto, FIFA tarafından ırkçılık yaptığı gerekçesiyle 10 maçlık bir men cezasına çarptırıldı.
İtalyan futbolcu Marco Curto, Güney Koreli rakibine "Jackie Chan" diye hitap ettiği için FIFA tarafından 10 maçlık men cezası verildiği bildirildi.
10 MAÇ CEZA ALDI
FIFA, İtalyan futbolcu Marco Curto'ya Güney Koreli rakibi Hwang Hee Chan'a maç sırasında "Jackie Chan" demesi nedeniyle ırkçılık suçuyla ceza verdi. Güney Koreli futbolcuya yönelik ırkçı ifadeler kullandığı tespit edilen İtalyan savunmacı, 10 maç men cezası aldı.